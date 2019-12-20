Шарапова победила Томлянович в выставочном матче в Абу-Даби

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Мария Шарапова обыграла Айлу Томлянович в столице ОАЭ



Российская теннисистка, занимающая 131-е место в рейтинге WTA, вышла на корт впервые с августа, когда сыграла на US Open, и одержала победу над представительницей Австралии со счётом 6:4, 7:5.

Это была дебютная встреча для Шараповой и Томлянович. Напомним, что в данном выставочном матча Айла заменила американку Аманду Анисимову.