Абу-Даби. Надаль за 3 часа обыграл Циципаса в финале турнира

Матч продолжался 3 часа и 12 минут. По ходу первой партии Надаль не реализовал 2 сетбола на своей подаче при счете 5-4. Во втором сете Циципас не воспользовался 2 скрытыми матболами в девятом гейме. В решающей партии испанец не удержал преимущество с брейком (4-2), но в итоге был сильнее на тай-брейке, на котором заработал 2 мини-брейка.
Для 32-летнего Рафаэля Надаля это уже пятый титул на выставочном турнире в Абу-Даби. На пути в финал испанец обыграл Карена Хачанова, а грек – Новака Джоковича (серб занял третье место на “Mubadala World Tennis Championship”).
Рафаэль Надаль побеждал на кортах в Абу-Даби в сезонах 2010, 2011 и в двух розыгрышах в 2016 году.