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Теннис

Джокович выиграл у Хачанова в матче за третье место на турнире в Абу-Даби

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новак Джокович одержал победу над россиянином в двух сетах.

Mubadala World Tennis Championship
Абу-Даби, ОАЭ • 19-21 декабря • хард

Матч за 3-е место
Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) 7-5, 6-3

Соперники провели на корте около 70 минут. Джокович записал в свой актив 3 брейка, а Хачанов – только один.

Напомним, Новак Джокович будет открывать свой сезон на турнире АТР Cup, а после этого выступит в Аделаиде.

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Позднее сегодня состоится финал соревнований, в котором Рафаэль Надаль (Испания) сыграет против Стефаноса Циципаса (Греция).

Фото: Reuters.

Источник: btu.org.ua
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