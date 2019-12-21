Джокович выиграл у Хачанова в матче за третье место на турнире в Абу-Даби

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Новак Джокович одержал победу над россиянином в двух сетах.Mubadala World Tennis ChampionshipАбу-Даби, ОАЭ • 19-21 декабря • хард
Матч за 3-е местоНовак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) 7-5, 6-3
Соперники провели на корте около 70 минут. Джокович записал в свой актив 3 брейка, а Хачанов – только один.
Напомним, Новак Джокович будет открывать свой сезон на турнире АТР Cup, а после этого выступит в Аделаиде.
Позднее сегодня состоится финал соревнований, в котором Рафаэль Надаль (Испания) сыграет против Стефаноса Циципаса (Греция).
Фото: Reuters.
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