Федерера признали самым стильным мужчиной десятилетия

Швейцарский теннисист получил награду от журнала GQ
#Федерер
Источник – GQ.
Третья ракетка мира Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ.
Об этом сообщает Instagram GQ.
В голосовании он опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джона Гилла и певца Гарри Стайлза, а в финале он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.
Напомним, в Швейцарии выпустили уникальную монету в честь Федерера.
Ранее Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира.
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