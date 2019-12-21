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Теннис

Федерера признали самым стильным мужчиной десятилетия

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Швейцарский теннисист получил награду от журнала GQ

#Федерер

Источник – GQ.

Третья ракетка мира Роджер Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ.

Об этом сообщает Instagram GQ.

В голосовании он опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джона Гилла и певца Гарри Стайлза, а в финале он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.

Напомним, в Швейцарии выпустили уникальную монету в честь Федерера.

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Ранее Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

Источник: champion.com.ua
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