В ATP объявили призовой фонд на 2020 год и представили календарь на сезон-2021

Новости

Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"

Победа Стаховского над Федерером вошла в число самых больших сенсаций десятилетия на Уимблдоне (ВИДЕО)

Костюк и Калинина в заявке турнира ITF в Канберре, Лопатецкая может вернуться на корт в Гонконге

Новый тренер Цуренко: "Если все пойдет хорошо, то Леся будет показывать качественный теннис"

Общая сумма призовых в Туре в следующем сезоне составит около $160 миллионов.



Как сообщает пресс-служба ATP, в целом призовой фонд всех турниров в 2020 году будет насчитывать $158,7 млн. Самый большой призовой фонд – у нового командного турнира ATP Cup, который стартует на австралийских кортах 3 января, – 15 миллионов.

Также опубликован календарь соревнований на 2021 год. Так, сезон будет начинаться 1 января, в него войдут 64 турнира АТР в 30 странах, а также турниры серии Большого Шлема и Кубок Дэвиса. Напомним, что с 2021 года Итоговый турнир ATP сменит прописку и переедет из Лондона в Турин, где останется до сезона-2025.

Календарь-2021 включает в себя ту же структуру, что и в этом сезоне: 9 турниров АТР Мастерс 1000, 13 турниров серии АТР 500, 38 – серии АТР 250, а также Итоговый турнир Next Gen ATP Finals и Кубок Лейвера.

В 2019 году турниры АТР посетили почти 5 миллионов болельщиков, что является рекордным показателем для мужского теннисного Тура.

Фото: ATP Tour.