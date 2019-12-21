Новое на сайте

еще
Суббота, 21 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисУкраинцы на турнирах ITF 20 декабря. Результаты дня
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 20 декабря. Результаты дня

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF 20 декабря. Результаты дня
Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Марат Девятьяров/Анис Горбель (Украина/Тунис, 3) – Жоффрей Бланкано/Скандер Мансури (Франция/Тунис, 2) 6:4, 4:6, 6-10

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Читайте также:  Остапенко дважды зарядила подачей в голову партнеру по миксту. Над ним потешается даже его невеста
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
В ATP объявили призовой фонд на 2020 год и представили календарь на сезон-2021

Халеп в третий раз подряд победила в номинации WTA Fan Favorite, Свёнтек исполнила лучший удар года

Федерер выиграл в голосовании “Самый стильный мужчина десятилетия”

Надаль сыграет с Циципасом в финале соревнований в Абу-Даби

Циципас в трех сетах выиграл у Джоковича и вышел в финал в Абу-Даби

Закрыть