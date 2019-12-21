Украинцы на турнирах ITF 20 декабря. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистовМонастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Марат Девятьяров/Анис Горбель (Украина/Тунис, 3) – Жоффрей Бланкано/Скандер Мансури (Франция/Тунис, 2) 6:4, 4:6, 6-10
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