Циципас рассказал, какие турниры он хочет выиграть в 2020 году

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Junior Orange Bowl. Котляр стала финалисткой соревнований в США

Елизавета Котляр сыграет в финале престижного турнира Junior Orange Bowl

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Шестая ракетка мира Стефанос Циципас пообщался с журналистами в Абу-Даби, где он выступил на показательном турнире “Mubadala World Tennis Championship”.



О матче против Рафаэля Надаля

“В финале я отдал все свои силы, мне понравилось, какой была поддержка на трибунах. Я действительно получил удовольствие от выступления в Абу-Даби. Люди были очень милыми. Я благодарен, что у меня была такая возможность получить подобный опыт. Думаю, сегодня я завел себе 8000 новых друзей”.

О сезоне-2020

“Я понимаю, что происходят перемены, нынешняя теннисная эра меняется, потому что топ-тройка игроков стареет, а наше поколение приходит им на смену. Надаль, Джокович и Федерер всегда были в лидерах и продолжат ими быть, мне же, в свою очередь, нужно приложить дополнительные усилия, чтобы их обойти. Это будет мое испытание в следующем году.

Мои цели в новом сезоне – выиграть титул на турнире Большого Шлема и Мастерсе, закончить сезон в топ-3, вновь дойти до финала на Итоговом чемпионате. Мне не хочется слишком давить на себя, не хочу, чтобы это был вопрос жизни и смерти. Я активно играю в свой теннис, я продолжаю узнавать, что работает для меня, а что нет. Что мне необходимо, так это сфокусироваться на игре на корте. Это все приходит с опытом. Раньше у меня его не было в таком объеме, ведь я не играл так много. Но чем чаще я играю с топ-соперниками, чем больше конкуренции в игре, тем познавательнее этот процесс для меня. Нельзя побеждать, если при этом не проигрываешь, вот, как это работает”.

Источник:

sports.yahoo.com

Фото: AAP.