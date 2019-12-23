Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии пропустит начало сезона из-за травмы

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Люка Пуй, который в этом году дошел до 1/2 финала в Мельбурне, не сможет принять участие в следующем розыгрыше турнира.



25-летний французский теннисист продолжает испытывать проблемы с локтем. Из-за травмы Пуй вынужден отказаться от выступления на ATP Cup, турнире АТР в Аделаиде и Australian Open. В сезоне-2019 Люка стал полуфиналистом австралийского чемпионата.

“С 9 октября мы делали все возможное, чтобы подготовиться к старту следующего года. Мы следовали всем предписаниям врачей, но, к сожалению, этого было недостаточно. Как вы можете себе представить, я чрезвычайно расстроен и мне грустно, что я пропущу начало года, но сезон – длинный, как и карьера длинная, так что сейчас моя цель – это быть на 100% в форме как можно скорее”, – написал экс-десятая ракетка мира в соцсетях.

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😢 pic.twitter.com/d5HbJ14HYB — Lucas Pouille (@la_pouille) December 23, 2019

Фото: Getty Images.