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Теннис

Лимож. Александрова в третий раз стала чемпионкой турнира

Евгений НикитюкНет комментариев
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Екатерина Александрова защитила титул на турнире WTA 125k Series во Франции

Open BLS de Limoges – WTA 125k Series
Лимож, Франция • 16-22 декабря • хард (зал) • $115,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Финал
Екатерина Александрова (Россия, 1/WC) – Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3

Для победы в финальном матче российской теннисистке понадобилось меньше часа. Александрова во второй раз победила Саснович: в 2017 году она обыграла представительницу Беларуси в квалификации “Премьера” в Санкт-Петербурге.

Путь к победе:
R32: Моника Никулеску (Румыния) 6:4, 2:6, 6:3
R16: Осеан Доден (Франция, WC) 6:3, 6:4
QF: Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:2
SF: Николь Гиббс (США, Q) 3:6, 6:3 (отказ)
FR: Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3

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Отметим, что, помимо титула в прошлом году, россиянка побеждала в Лиможе в 2016 году. Благодаря триумфу Александрова установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 35-е место.
Лимож. Александрова в третий раз стала чемпионкой турнира

Источник: btu.org.ua
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