Лимож. Александрова в третий раз стала чемпионкой турнира

Финал Екатерина Александрова (Россия, 1/WC) – Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3
Для победы в финальном матче российской теннисистке понадобилось меньше часа. Александрова во второй раз победила Саснович: в 2017 году она обыграла представительницу Беларуси в квалификации “Премьера” в Санкт-Петербурге.
Путь к победе: R32: Моника Никулеску (Румыния) 6:4, 2:6, 6:3 R16: Осеан Доден (Франция, WC) 6:3, 6:4 QF: Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:2 SF: Николь Гиббс (США, Q) 3:6, 6:3 (отказ) FR: Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3