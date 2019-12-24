Лимож. Александрова в третий раз стала чемпионкой турнира

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Екатерина Александрова защитила титул на турнире WTA 125k Series во Франции



Open BLS de Limoges – WTA 125k Series

Лимож, Франция • 16-22 декабря • хард (зал) • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Екатерина Александрова (Россия, 1/WC) – Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3

Для победы в финальном матче российской теннисистке понадобилось меньше часа. Александрова во второй раз победила Саснович: в 2017 году она обыграла представительницу Беларуси в квалификации “Премьера” в Санкт-Петербурге.

Путь к победе:

R32: Моника Никулеску (Румыния) 6:4, 2:6, 6:3

R16: Осеан Доден (Франция, WC) 6:3, 6:4

QF: Ана Богдан (Румыния) 6:4, 6:2

SF: Николь Гиббс (США, Q) 3:6, 6:3 (отказ)

FR: Александра Саснович (Беларусь) 6:1, 6:3

Отметим, что, помимо титула в прошлом году, россиянка побеждала в Лиможе в 2016 году. Благодаря триумфу Александрова установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 35-е место.

