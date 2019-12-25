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Федерации тенниса Украины заинтересована в участии Свитолиной на Олимпиаде и Кубке Федерации

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Евгений Зукин прокомментировал участие Элины Свитолиной на Олимпиаде и Кубке Федерации

#Свитолина

Источник – ua.tribuna.com.

Федерации тенниса Украины заинтересована, чтобы первая ракетка страны Элина Свитолина сыграла на Кубке Федерации и на Олимпийских играх-2020.

Об этом рассказал исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин.

“В заявку на Олимпийские игры внесем теннисисток, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация со Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной относительно его участия в матче в Таллине.

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В ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпийских играх. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх-2020. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет”, – заявил Зукин.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Источник: champion.com.ua
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