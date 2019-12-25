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Теннис

Исполнительный директор ФТУ: “Мы заинтересованы в участии Элины Свитолиной как в Кубке Федерации, так и на Олимпиаде”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Евгений Зукин – о выступлении первой ракетки Украины в составе сборной и на Играх в Токио в 2020 году.

“В заявку на Олимпийские Игры будут внесены теннисистки, которые дадут добро на выступление за сборную. На заседании Президиума ситуация со Свитолиной не обсуждалась. Капитан команды Михаил Филима ведет прямые переговоры с Элиной насчет ее участия в матче в Таллинне.

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У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпиаде. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет”, – отметил Зукин.

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Олимпийские Игры в Японии стартуют в июле, теннисный турнир пройдет с 25 июля по 2 августа.

Источник:
ua.tribuna.com

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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