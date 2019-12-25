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Теннис

Козлова и Бондаренко заявились в квалификацию турнира в Хобарте

Евгений НикитюкНет комментариев
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Две украинки попали в заявочный список квалификации турнира в Австралии

На второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).

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С заявочным листом в основную сетку Hobart International можно ознакомиться здесь.

На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко – в Шэньчжэне.

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Источник: btu.org.ua
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