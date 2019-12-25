Козлова и Бондаренко заявились в квалификацию турнира в Хобарте

Сегодня, 10:16
Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации
Сегодня, 08:46
Рождественский дайджест фотографий от теннисистов
Вчера, 14:53
Теннисисты готовятся праздновать Рождество: дайджест соцсетей
22.12.19 18:48
Junior Orange Bowl. Котляр стала финалисткой соревнований в США
Две украинки попали в заявочный список квалификации турнира в АвстралииНа второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).
С заявочным листом в основную сетку Hobart International можно ознакомиться здесь.
На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко – в Шэньчжэне.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях, чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: