Козлова и Бондаренко заявились в квалификацию турнира в Хобарте

Новости

Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации

Рождественский дайджест фотографий от теннисистов

Теннисисты готовятся праздновать Рождество: дайджест соцсетей

Junior Orange Bowl. Котляр стала финалисткой соревнований в США

Две украинки попали в заявочный список квалификации турнира в Австралии



На второй игровой неделе нового сезона (11-18 января) пройдёт турнир WTA International в Хобарте (Австралия), в квалификацию которого заявились Катерина Козлова (№91) и Катерина Бондаренко (№85 SR).

С заявочным листом в основную сетку Hobart International можно ознакомиться здесь.

На первой неделе сезона-2020 Козлова сыграет на турнире в Окленде, а Бондаренко – в Шэньчжэне.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram