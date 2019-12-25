Три украинки сыграют в квалификации Australian Open

Кроме того, защищенным рейтингом воспользовалась Дарья Лопатецкая, но пока она третья в альтернативном списке. Хотя учитывая, что кто-то может сняться из-за травмы в основе, или кто-то из списка квалификации может получить вайлд-карт, велика вероятность, что Лопатецкая все же выступит в квалификации.
А вот Дарья Снигур, которая сейчас могла бы играть в квалификации, на момент закрытия рейтинга была слишком низко, поэтому в квалификацию она не допущена. Только после этого она дошла до финала турнира в Дубае, благодаря чему поднялась почти на 80 мест в рейтинге.