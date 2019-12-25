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Теннис

Три украинки сыграют в квалификации Australian Open

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Квалификация турнира состоится с 12 по 18 января

#Australian Open, #Снегирь

Источник – iSport.ua.

В заявочный список теннисисток, которые смогут сыграть в квалификации турнира Australian Open, попали три украинки.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Он был сформирован по рейтингу WTA.

Среди тех, кто получил шанс сыграть в квалификации есть три представительницы Украины: Катарина Завацкая (№107), Марта Костюк (№153) и Ангелина Калинина (№162).

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Кроме того, защищенным рейтингом воспользовалась Дарья Лопатецкая, но пока она третья в альтернативном списке. Хотя учитывая, что кто-то может сняться из-за травмы в основе, или кто-то из списка квалификации может получить вайлд-карт, велика вероятность, что Лопатецкая все же выступит в квалификации.

А вот Дарья Снигур, которая сейчас могла бы играть в квалификации, на момент закрытия рейтинга была слишком низко, поэтому в квалификацию она не допущена. Только после этого она дошла до финала турнира в Дубае, благодаря чему поднялась почти на 80 мест в рейтинге.

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Квалификация Australian Open состоится с 12 по 18 января.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Напомним, Костюк и Калинина заявились на турнир в Канберре.

Источник: champion.com.ua
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