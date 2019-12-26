Евгений Зукин: “ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх”

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"
Сегодня, 12:21
Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open
Вчера, 16:48
Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников
Вчера, 10:16
Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации
Исполнительный директор Федерации тенниса Украины уточнил свою позицию по поводу выступления Элины Свитолиной в Токио.
– Можно ли назвать то, что происходит между федерацией и Свитолиной словом «конфликт»? – То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.
– Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, будет ли ФТУ препятствовать этому? – ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.
– Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федераций за Украину. Какие условия она выдвигает? – Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF. Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне.
– Какие условия ФТУ для того, чтобы Свитолина выступила за Украину на Олимпиаде? – У нас нет условий. Условия есть у ITF. Они могут быть не выполнены. Тогда все окажутся в сложной ситуации.
– В чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями? – Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить, – заявил Зукин.