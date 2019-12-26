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Теннис

Евгений Зукин: “ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор Федерации тенниса Украины уточнил свою позицию по поводу выступления Элины Свитолиной в Токио.

– Можно ли назвать то, что происходит между федерацией и Свитолиной словом «конфликт»?
– То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.

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– Если Свитолина хочет выступать на Олимпиаде, будет ли ФТУ препятствовать этому?
– ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

– Будет ли Свитолина выступать на Кубке Федераций за Украину. Какие условия она выдвигает?
– Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF. Кандидатов у нас действительно много, и каждая теннисистка ждет нашей определенной позиции по участию в матчах в Таллинне.

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– Какие условия ФТУ для того, чтобы Свитолина выступила за Украину на Олимпиаде?
– У нас нет условий. Условия есть у ITF. Они могут быть не выполнены. Тогда все окажутся в сложной ситуации.

– В чем произошло недопонимание в связи с последними публикациями?
– Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации. На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить, – заявил Зукин.

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Источник:
ua.tribuna.com

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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