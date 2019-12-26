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Теннис

ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх

Сергей СумскойНет комментариев
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Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что никто в федерации не будут мешать участию Элины Свитолиной в Олимпийских играх в Токио, передает Tribuna.com.

По его слова, то, что сейчас происходит – это невозможность достичь договоренностей между стоорнами.

«ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF», – сказал функционер.

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Тэги: Элина Свитолина
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