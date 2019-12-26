Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений
Зукин заявил, что никто в федерации не будут мешать участию Элины Свитолиной в
Олимпийских играх в Токио, передает Tribuna.com.
По его слова, то, что сейчас происходит – это невозможность достичь
договоренностей между стоорнами.
«ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в
Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной
встречи.
Свитолина не дала по состоянию на сегодня никакого ответа.
Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны
подать официальную заявку в ITF», – сказал функционер.
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