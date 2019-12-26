Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open

Дарья Лопатецкая поборется за выход в основную сетку турнира

#Лопатецкая, #Australian Open

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала участницей квалификационных соревнований Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает btu.org.ua.

16-летняя украинка вошла в число участниц отбора из альтернативного списка после того, как организаторы турнира исключили из заявки трех обладательниц wild card, которые выступят в основной сетке.

Квалификация Australian Open состоится с 12 по 18 января.

Напомним, три украинки сыграют в квалификации Australian Open.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.