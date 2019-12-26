Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open

Дарья Лопатецкая поборется за выход в основную сетку турнира
#Лопатецкая, #Australian Open
Источник – btu.org.ua.
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала участницей квалификационных соревнований Открытого чемпионата Австралии.
Об этом сообщает btu.org.ua.
16-летняя украинка вошла в число участниц отбора из альтернативного списка после того, как организаторы турнира исключили из заявки трех обладательниц wild card, которые выступят в основной сетке.
Квалификация Australian Open состоится с 12 по 18 января.
Напомним, три украинки сыграют в квалификации Australian Open.
Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.
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