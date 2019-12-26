Новое на сайте

еще
Четверг, 26 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЛопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open
Теннис

Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open

AdminНет комментариев
Добавлено

Дарья Лопатецкая поборется за выход в основную сетку турнира

#Лопатецкая, #Australian Open

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала участницей квалификационных соревнований Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сообщает btu.org.ua.

16-летняя украинка вошла в число участниц отбора из альтернативного списка после того, как организаторы турнира исключили из заявки трех обладательниц wild card, которые выступят в основной сетке.

Квалификация Australian Open состоится с 12 по 18 января.

Напомним, три украинки сыграют в квалификации Australian Open.

Ранее, Снегирь проиграла финал турнира в Дубае.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Йоханна Конта: “Очень надеюсь, что буду готова к старту сезона”

Вим Фиссетт: “Сделаю всё, чтобы сотрудничество с Осакой было продуктивным”

Три украинки сыграют в квалификации Australian Open

18-кратный чемпион турниров Большого Шлема завершает карьеру

Сергей Стаховский прокомментировал увеличение призовых на Australian Open

Закрыть