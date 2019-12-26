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Теннис

Вим Фиссетт: “Сделаю всё, чтобы сотрудничество с Осакой было продуктивным”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полторы недели назад стало известно, что Вим Фиссетт стал новым тренером третьей ракетки мира Наоми Осаки.

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“Я прилетел в Лос-Анджелес в начале декабря, где был представлен большой группе её спонсоров. И затем мы приступили к работе. Её команда связалась со мной за несколько недель до этого, когда я ещё тренировался с Викторией Азаренко. Менеджер Осаки хотел узнать о моих планах. Я пообщался с Викторией и понял, что её будущее довольно неопределённое и она не будет играть в Австралии по личным причинам, поэтому принял предложение стороны Осаки.

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Я посчитал, что это будет одна из лучших работ в женском туре на данный момент. Осака – очень интересная теннисистка. Она молода, но уже достигла больших результатов и имеет прекрасное будущее. Меня привлекает её индивидуальность. Она очень замкнутая девушка, но очень умная.

Я впечатлён её интеллектуальным подходом к игре и физическими данными. Она делает больше, чем просто сильно бьёт по мячу. Она также отлично передвигается по корту и хорошо анализирует игру. Я очень рад этой возможности поработать с Наоми и я сделаю всё, чтобы это сотрудничество было продуктивным”.

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Источник:
www.tennisworldusa.org

Источник: btu.org.ua
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