Халеп не будет играть в Кубке Федерации в 2020 году

“После долгих обсуждений со своей командой я приняла решение выступать только на Олимпиаде. Я хочу быть готовой в физическом и психологическом плане на все 100%. Это было сложное решение, но лучшее для всех нас. Я не отказываюсь от дальнейших выступлений за сборную, такое только в олимпийский год”.
Сборная Румынии проведёт домашний матч в рамках Fed Cup Qualifiers против России 7-8 февраля. На данном этапе 16 команд будут бороться за 8 мест в Fed Cup Finals, который пройдёт 14-19 апреля в Будапеште.