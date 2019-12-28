Халеп не будет играть в Кубке Федерации в 2020 году

Новости

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"

Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open

Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников

Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации

Симона Халеп не будет представлять свою страну в командном турнире



Румынская теннисистка заявила, что в 2020 году не будет играть за свою сборную в Кубке Федерации, потому что хочет сосредоточиться только на Олимпийских играх, которые пройдут летом в Токио.

“После долгих обсуждений со своей командой я приняла решение выступать только на Олимпиаде. Я хочу быть готовой в физическом и психологическом плане на все 100%. Это было сложное решение, но лучшее для всех нас. Я не отказываюсь от дальнейших выступлений за сборную, такое только в олимпийский год”.

Сборная Румынии проведёт домашний матч в рамках Fed Cup Qualifiers против России 7-8 февраля. На данном этапе 16 команд будут бороться за 8 мест в Fed Cup Finals, который пройдёт 14-19 апреля в Будапеште.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 25 июля по 2 августа в столице Японии.

Источник:

www.telekomsport.ro