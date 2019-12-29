Андрееску, Гауфф и ещё 15 дебютанток Топ-100 рейтинга в 2019 году

Женская теннисная ассоциация продолжает подводить итоги завершившегося сезона



Согласно данным WTA, в 2019 году в Топ-100 рейтинга впервые вошли 17 теннисисток.

1. Бьянка Андрееску (Канада) – дебютировала в Топ-100 28 января после победы на турнире WTA 125k Series. По ходу сезона Андрееску выиграла титул в Индиан-Уэллс и Торонто, а также на US Open. Завершила этот год канадка на пятом месте в рейтинге и была названа “Новичком года”.

2. Вероника Кудерметова (Россия) – впервые сыграла в основной сетке турнира Большого Шлема на Australian Open и вошла в Топ-100 4 февраля. В 2019 году россиянка трижды становилась полуфиналисткой на турнирах WTA и пять раз играла в четвертьфинале. Завершила сезона в Топ-40.

3. Джессика Пегула (США) – дебютировала в Топ-100 также 4 февраля после двух подряд финалов на домашних турнирах WTA 125k Series и ITF W100. В августе американка выиграла свой дебютный титул WTA в Вашингтоне.

4. Чжу Линь (Китай) – дебютировала в Топ-100 25-февраля после турнира Premier 5 в Дубае, где обыграла чемпионку предыдущего “Премьера” в Дохе Элис Мертенс. Китаянка закончила сезон двумя титулами подряд на домашних турнирах ITF в Лючжоу (60k) и Шэньчжэне (100k).

5. Ивана Йорович (Сербия) – выиграла 18 из 23 матчей на старте сезона и впервые вошла в Топ-100 рейтинга 18 марта после победы на 25-тысячнике ITF в Осаке (Япония).

6. Ига Свёнтек (Польша) – дебютировала в Топ-100 15 апреля после своего дебютного финала на уровне WTA на турнире в Лугано. На следующий день после 18-летия полька вышла в четвёртый круг Ролан Гаррос.

7. Астра Шарма (Автралия) – провела свой пока единственный финал на уровне WTA в Боготе и дебютировала в Топ-100 рейтинга 22 апреля. В 2019 году австралийка сыграла в основной сетке всех “Шлемов”, выиграв один матч в Мельбурне.

8. Жиль Тайхманн (Швейцария) – вошла в Топ-100 6 мая после победы на турнире в Праге, где выиграла свой дебютный титул WTA. В июле швейцарка стала чемпионкой турнире в Палермо, обыграв в финале пятую ракетку мира Кики Бертенс.

9. Каролина Мухова (Чехия) – также дебютировала в Топ-100 6 мая благодаря выходу в финал турнира WTA в Праге. В июле чешка дошла до четвертьфинала на Уимблдоне, где проиграла Элине Свитолиной, а в сентябре выиграла свой первый титул WTA в Сеуле



10. Алёна Большова (Испания) – дебютировала в Топ-100 10 июня благодаря выходу в четвёртый круг Ролан Гаррос, где начала выступление в квалификации.

11. Мари Боузкова (Чехия) – впервые вошла в Топ-100 22 июля, победив на 80-тысячнике ITF в Казахстане. Полуфинал на турнире WTA Premier 5 помог чешке войти в Топ-60.

12. Елена Рыбакина (Казахстан) – также дебютировала в Топ-100 22 июля, выиграв свой первый титул WTA на турнире в Бухаресте. В сентябре казахстанка сыграла в ещё одном финале на уровне WTA в Наньчане и поднялась в Топ-40.

13. Паула Бадоса (Испания) – полуфиналы на турнирах WTA в Палермо и WTA 125k Series в Карлсруэ помогли испанке впервые войти в Топ-100 5 августа.

14. Кристи Ан (США) – выиграла свой первый матч в основной сетке турниров Большого Шлема на US Open, дойдя до четвёртого круга, что помогло ей дебютировать в Топ-100 9 сентября.

15. Нина Стоянович (Сербия) – дебютировала в Топ-100 23 сентября после полуфинала на турнире WTA в Наньчане и четвертьфинала Гуанчжоу.

16. Анна Калинская (Россия) – четвертьфинал на турнире WTA в Ташкенте помог россиянке впервые войти в Топ-100 30 сентября. До этого Калинская дошла до второго круга на US Open, обыграв десятую ракетку мира Слоан Стивенс.

17. Кори Гауфф (США) – 15-летняя американка попала в основную сетку турнира WTA в Линце в статусе “лаки-лузера” и сумела выиграть титул, став самой юной чемпионкой в WTA-туре с 2004 года. Гауфф дебютировала в Топ-100 14 октября.

Источник:

www.wtatennis.com