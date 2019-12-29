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Теннис

Серена Уильямс названа “Спортсменкой десятилетия” по версии The Associated Press

Евгений НикитюкНет комментариев
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В период с 2010 по 2019 годы американка выиграла 12 титулов Большого Шлема, 24 титула на уровне WTA, стала чемпионкой Олимпийских игр-2012 в Лондоне в одиночном и парном разрядах, а также четыре раза поднималась на вершину мирового рейтинга, в том числе повторила достижение Штеффи Граф, занимая первую позицию в течение 186 недель подряд (февраль 2013 – сентябрь 2016).

На втором месте в этом списке оказалась гимнастка Симоне Байлс, а на третьем – пловчиха Кэти Ледеки. Четвёртое и пятое места в голосовании заняли горнолыжницы Линдси Вонн и Микаэла Шиффрин.

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Источник:
apnews.com

Источник: btu.org.ua
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