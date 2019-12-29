Сергей Стаховский: “Хочу создать качественный и конкурентоспособный продукт, произведенный именно в Украине”

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Наш теннисист рассказал порталу БТУ о своем решении открыть винодельческое производство в Украине.



– Как же случилось, что теннисист Сергей Стаховский решил стать виноделом?

– Решил пожить роскошной жизнью (смеется). На самом деле все просто. В 2010 году я стал играть клубный чемпионат за команду из Бордо, а главными спонсорами там были все владельцы гран-крю Бордо. И вот каждый вечер директор клуба спускается в свой подвал, где у него хранятся сотни… даже тысячи бутылок вина и угощает команду. А я к алкоголю вообще никак, никогда ни водка, ни пиво меня не интересовали. Но там не просто пьют вино, это же целая культура. Выпить, обсудить что они чувствуют, что не чувствуют, начинают угадывать какого года вино, какой урожай. И меня это зацепило!

Меня провезли по очень известным шато в Бордо, начали учить как определять цвет, вкус. Провели полную экскурсию по производству, показали как собирают виноград, как его отжимают. Там сумасшедшее производство на самом деле. И вот все это меня потихоньку затянуло.

Каждый год я туда приезжал играть, узнавал что-то новое, обрастал знакомствами. К примеру, я уже знаю всех главных производителей дубовых бочек. И я начал задумываться о чем-то своем.

Однажды я взял вино произведенное в Украине и повез его во Францию. Там у меня есть хороший друг, его семья имеет свое поместье и занимается производством винных бочек. И по сути он мне подбросил эту идею – сделать свое вино. Но тогда я не мог понять, как это возможно совмещать. Мой друг, он проводит каждый свой день на виноградниках, постоянно вовлечен в процесс. И вот значит, он пробует вино, которое я ему привез и говорит: “Ты понимаешь, вино неплохое, но у него нет культивации. Если ты хочешь заниматься хорошим вином, у него должен быть процесс культивации, а когда у тебя массовое производство – это немного другое”.

В 2015 году я решился и взял в аренду 20 гектаров под свои виноградники. Два года мы их переделывали, пересаживали, делали полив. К слову система в Украине и в Бордо, кардинально отличается. Например, в Бордо ты не можешь поливать, не можешь опрыскивать, то есть по сути вообще делать ничего нельзя. И если только сумасшедшая засуха, то ваш регион может обратиться к властям, чтобы получить разрешение на полив 30 процентов территории и спасти часть урожая.



– То есть по закону нельзя поливать?

– Абсолютно верно. Там все очень серьезно проверяется. Если ты нарушаешь закон, то теряешь возможность писать, что твое вино из Бордо. Там в зависимости от площади виноградника четко прописано количество бутылок вина, которое ты можешь производить. Все, что остается сверху, ты обязан продавать как виноматериал.

Так вот мы выбрали 20 гектаров виноградников, которые находятся в самом начале Карпатских гор и вот уже в 2018 году залили первое вино в бочки и совсем недавно, 17 декабря, разлили его в бутылки.

– Слушаю тебя и понимаю, что процесс крайне непростой. Кто же следит за хозяйством в Украине?

– Слава Богу, мы нашли людей, которые постоянно в процессе. У нас есть винодел, который постоянно проверяет вино в бочках. Есть двое людей, которые постоянно на виноградниках, они следят за погодой, если дождь или, не дай Бог, град. У нас 20 гектар, но в прошлом году мы собрали урожай только с 12 гектар, потому что 8 были не готовы. Надеемся к следующему году собрать уже полный урожай.

– Следует понимать так, что ты решил прислушаться к совету французского друга и уйти от массового производства?

– Да, и в этом была главная цель. Мы хотели создать что-то, что будет качественным и конкурентоспособным продуктом, произведенным именно в Украине. Мы не делаем столовое вино. Мы делаем вино полной выдержки, сухое красное, которое проходит полный процесс. Оно проходит брожение, бочки и после разлива в бутылки оно еще будет дозревать какое-то время. Таких вин в Украине мало, они есть, но их мало.

И я скажу, что даже те, которые есть – это в основном массовка. Мы же делаем только один продукт и хотим делать его качественно.



– Кто-то из экспертов уже пробовал ваше готовое вино?

– Как раз недавно, когда у меня были игры в командном чемпионате Франции, я взял две бутылки нашего вина и повез тем самым виноделам, которые в свое время заразили меня этим процессом. Я привез наше “мерло” и “саперави”. Мне было очень важно услышать их мнение и в то же время было жутко не по себе, ведь я и близко пока что не могу назвать себя виноделом, особенно в сравнении со столь опытными людьми.

Но в итоге, после дегустации, я остался доволен полученными позитивными оценками. Более того, я был очень удивлен, так как считал, что “мерло” будет более выигрышным вариантом, но им очень понравилось наше “саперави”. Думаю от того, что у них такого сорта нет и это был новый вкус для них. Мне сказали, что вино имеет очень интересный вкус и уже подали запрос на реализацию в Бордо.

Также мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы выставляться в музее вина в Бордо “Cite du vin” и если у нас все получится, то мы станем вторым украинским брендом, представленным в одной из главных новых достопримечательностей Франции.

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– Когда же вино от Стаховского поступит в продажу?

– Мы запланировали презентацию нашей продукции на 30 января в Киеве. Сразу после этого или возможно близко к этой дате, наше вино уже можно будет найти на полках магазинов.

– Есть уже четкое понимание ценовой политики?

– Ценовая политика есть, но мы сейчас договариваемся с реализаторами и почем они будут продавать, я пока не знаю. Наши пожелания: чтобы вино на полке магазина стоило до 240 грн.

– Реализаторы – крупные торговые сети?

– На наши 12 гектар урожая мы сможем разлить около 55 тыс бутылок вина, что для такой большой страны как Украина очень мало, поэтому нам нет смысла уходить в большие сети. Пока что мы еще обсуждаем концепт продажи и у нас есть разногласия. Я вижу продажи в бутиковых винных магазинах, ресторанах и гостиницах. Я не хочу, чтобы моя бутылка стояла в крупном магазине где-то на полке, в непонятных кондициях и не хочу получать негатив от того, кто ее купит, откроет, а там уже все скисло.

Кстати, о бутылке хотелось бы сказать отдельно. Мы почти год добивались того формата, который в итоге у нас получился и специально под нас был разработан в Гостомеле. Также отмечу, что пробки в бутылках и все комплектующие везут исключительно из Франции.

– Производство вина для тебя это бизнес? В этом есть перспектива заработать?

– На сегодня это просто отдушина! Пока что это большой минус, потому что мы еще не попробовали что-то продавать. Но если у нас получится продукт, который понравится нашему потребителю, то вполне возможно, что это будет приносить какой-то доход. Не космический, но доход. В Бордо, к примеру, есть шато, которые производят 30 тыс бутылок в год и зарабатывают миллионы евро. Мы о миллионах не думаем. Мы не закладываем большую маржу, мы рассчитываем реальные цифры, чтобы вернуть инвестиции и немного выйти в плюс, но прекрасно понимаем, что это сложный и длительный процесс. Так что, пока это больше для души (смеется).

– Название вину уже придумал?

– ACE by Stakhovsky для красного вина и W (от слова Win) для белого.

– Не слишком сложное название для широкого круга потребителей? В теннисном мире безусловно вино разойдется быстро.

– Главное, чтобы понравилось (смеется). На самом деле хотелось оставить связь с теннисом, поскольку благодаря ему у меня есть возможность этим заниматься. Этикетка будет очень простая, на ней будет написано крупно АСЕ или W, а by Stakhovky будет мелким шрифтом, чтобы не мешать (смеется). Кстати, этикетки для нас также будут печатать в Бордо и уже 7 января они запускаются в работу, и ждем только их для презентации и запуска продаж. Поэтому вся наша команда в волнительном ожидании старта.

Фото этикетки и бутылки публикуются впервые





Источник:

btu.org.ua

Фото: Alexis Atteret.