Элина Свитолина: “В Брисбене сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру”

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Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"

Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open

Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников

Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации

Украинка пообщалась с журналистами накануне старта соревнований в Австралии.



В понедельник Свитолина в компании своего бойфренда Гаэля Монфиса побывала в одном из австралийских клубов, в котором посетители могут поупражняться в метании топора.

Украинская теннисистка будет открывать свой сезон на соревнованиях WTA Premier в Брисбене, где в 2018 году она стала чемпионкой.

“В Брисбене всегда очень хорошие болельщики и здесь я оформила несколько отличных побед. Тут великолепный стадион, сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру. Это дает тебе хорошее понимание того, на каком уровне сейчас находится твоя игра в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

Сейчас так много теннисисток демонстрируют очень хороший теннис. Однозначно, одна из них – Эшли Барти. Мы несколько раз уже встречались на корте и в последнем нашем матче я проиграла. Прошлый год для неё выдался потрясающим, она победила на нескольких крупных турнирах и, безусловно, значимым был её титул на Большом Шлеме (Ролан Гаррос). Так что, каждый раз, когда мы будем встречаться, это будет очень трудный матч. Играть с топ-теннисисткой это всегда большое испытание, потому что они все очень стабильные, и ты всегда должен играть в свой лучший теннис. Поэтому нужно быть готовой встретиться с любыми трудностями”.

Источник:

couriermail.com.au

Фото: EPA / Dan Peled.