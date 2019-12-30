Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭлина Свитолина: “В Брисбене сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру”
Теннис

Элина Свитолина: “В Брисбене сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

26.12.19 19:44

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"

26.12.19 12:21

Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open

25.12.19 16:48

Свитолина и Монфис, Векич и Вавринка пожелали болельщикам веселых праздников

25.12.19 10:16

Australian Open. Три украинки гарантированно могут сыграть в квалификации

Украинка пообщалась с журналистами накануне старта соревнований в Австралии.

В понедельник Свитолина в компании своего бойфренда Гаэля Монфиса побывала в одном из австралийских клубов, в котором посетители могут поупражняться в метании топора.

Читайте также:  Старе Сплавы. Калинина проигрывает в четвертьфинале

Украинская теннисистка будет открывать свой сезон на соревнованиях WTA Premier в Брисбене, где в 2018 году она стала чемпионкой.

“В Брисбене всегда очень хорошие болельщики и здесь я оформила несколько отличных побед. Тут великолепный стадион, сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру. Это дает тебе хорошее понимание того, на каком уровне сейчас находится твоя игра в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 27 сентября. Результаты дня

Сейчас так много теннисисток демонстрируют очень хороший теннис. Однозначно, одна из них – Эшли Барти. Мы несколько раз уже встречались на корте и в последнем нашем матче я проиграла. Прошлый год для неё выдался потрясающим, она победила на нескольких крупных турнирах и, безусловно, значимым был её титул на Большом Шлеме (Ролан Гаррос). Так что, каждый раз, когда мы будем встречаться, это будет очень трудный матч. Играть с топ-теннисисткой это всегда большое испытание, потому что они все очень стабильные, и ты всегда должен играть в свой лучший теннис. Поэтому нужно быть готовой встретиться с любыми трудностями”.

Читайте также:  Страсбург. Костюк прошла в основную сетку соревнований (ДОПОЛНЕНО)

Источник:
couriermail.com.au

Фото: EPA / Dan Peled.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Лопатецкая сыграет на турнире в Гонконге. Соперница уже известна

Нисикори не сыграет на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии

Свитолина и Монфис учились метать топор в Брисбене

Гонконг. Лопатецкая стартует в основной сетке

Сергей Стаховский: “Хочу создать качественный и конкурентоспособный продукт, произведенный именно в Украине”

Закрыть