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Теннис

Гонконг. Лопатецкая стартует в основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

26.12.19 19:44

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"

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Дарья Лопатецкая выступит на турнире ITF W25 в Китае

16-летняя харьковчанка возвращается в теннис после семи месяцев перерыва, связанного с операцией на колене в мае этого года.

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В первом круге турнира в Гонконге Лопатецкая (№279 WTA) встретится со второй сеяной Зариной Дияс (№77) из Казахстана. Это будет второй матч для нашей теннисистки против соперницы из Топ-100. В марте Дарья победила Луксику Кумкхум (№97) на 25-тысячнике в Японии.

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Источник: btu.org.ua
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