Гонконг. Лопатецкая стартует в основной сетке

В первом круге турнира в Гонконге Лопатецкая (№279 WTA) встретится со второй сеяной Зариной Дияс (№77) из Казахстана. Это будет второй матч для нашей теннисистки против соперницы из Топ-100. В марте Дарья победила Луксику Кумкхум (№97) на 25-тысячнике в Японии.
Дарья Лопатецкая: “Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все” https://t.co/A318fApWIm #tennis #Lopatetska
— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) December 26, 2019
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