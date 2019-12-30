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Теннис

Лопатецкая сыграет на турнире в Гонконге. Соперница уже известна

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#Лопатецкая

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая подтвердила выступление на турнире ITF W25 в Гонконге, который пройдет с 30-го декабря по 5-е января.

Важно: Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open

Для 16-летней спортсменки это будет первый турнир с мая этого года, когда Дарья перенесла тяжелую операцию на колене.

В первом круге Лопатецкая сыграет против Заріни Дияс из Казахстана.

Источник: champion.com.ua
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