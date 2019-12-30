Лопатецкая сыграет на турнире в Гонконге. Соперница уже известна

#Лопатецкая
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая подтвердила выступление на турнире ITF W25 в Гонконге, который пройдет с 30-го декабря по 5-е января.
Важно: Лопатецкая получила право играть в квалификации Australian Open
Для 16-летней спортсменки это будет первый турнир с мая этого года, когда Дарья перенесла тяжелую операцию на колене.
В первом круге Лопатецкая сыграет против Заріни Дияс из Казахстана.
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