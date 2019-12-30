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Теннис

Нисикори не сыграет на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Из-за травмы локтя 30-летний японец не выходил на корты Тура с Открытого чемпионата США. Сегодня Нисикори объявил, что вместе с командой они приняли решение отказаться от участия в Кубке АТР и первом мэйджоре сезона – Australian Open. Напомним, что Кеи стал чемпионом турнира АТР в Брисбене в начале этого года.

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На счету Кеи Нисикори 4 четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, в том числе и в сезоне-2019 (2012, 2015, 2016, 2019).

Ранее с ATP Cup и Australian Open снялся Энди Маррей.

Фото: DDF.

Источник: btu.org.ua
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