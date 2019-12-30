Нисикори не сыграет на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии

Дарья Лопатецкая: "Когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все"
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Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open
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13-я ракетка мира не готов возобновить свои выступления.
Из-за травмы локтя 30-летний японец не выходил на корты Тура с Открытого чемпионата США. Сегодня Нисикори объявил, что вместе с командой они приняли решение отказаться от участия в Кубке АТР и первом мэйджоре сезона – Australian Open. Напомним, что Кеи стал чемпионом турнира АТР в Брисбене в начале этого года.