Свитолина: Очень приятно начинать сезон в Брисбене

Источник – Чемпион.

Турнир в Брисбене позволяет оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

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“Очень приятно начинать сезон здесь, на этих соревнованиях. В Брисбене замечательные фанаты, я получала здесь яркие победы. Мне нравится состав участников и арена. Турнир в Брисбене позволяет оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии”, – сказала Свитолина.