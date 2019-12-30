Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСвитолина: Очень приятно начинать сезон в Брисбене
Теннис

Свитолина: Очень приятно начинать сезон в Брисбене

AdminНет комментариев
Добавлено

Источник – Чемпион.

Турнир в Брисбене позволяет оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Об этом сказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

Актуально: Свитолина и Монфис прибыли в Австралию на турнир в Брисбене

“Очень приятно начинать сезон здесь, на этих соревнованиях. В Брисбене замечательные фанаты, я получала здесь яркие победы. Мне нравится состав участников и арена. Турнир в Брисбене позволяет оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии”, – сказала Свитолина.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Элина Свитолина: “В Брисбене сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру”

Лопатецкая сыграет на турнире в Гонконге. Соперница уже известна

Нисикори не сыграет на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии

Свитолина и Монфис учились метать топор в Брисбене

Гонконг. Лопатецкая стартует в основной сетке

Закрыть