Australian Open. Завацкая стала на шаг ближе к основной сетке

35-летняя россиянка, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, в последний раз выходила на корт в июне, когда выступила в парном разряде турнира в Истборне. Последний турнир Большого Шлема в этом году Звонарёва пропускала из-за травмы левого запястья.
Таким образом, украинка Катарина Завацкая поднялась на пятое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку Australian Open, который начинается 20 января. Напомним, что в квалификацию австралийского “мэйджора” также заявлены Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Лопатецкая.