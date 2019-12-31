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Теннис

Australian Open. Завацкая стала на шаг ближе к основной сетке

Евгений НикитюкНет комментариев
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35-летняя россиянка, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, в последний раз выходила на корт в июне, когда выступила в парном разряде турнира в Истборне. Последний турнир Большого Шлема в этом году Звонарёва пропускала из-за травмы левого запястья.

Таким образом, украинка Катарина Завацкая поднялась на пятое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку Australian Open, который начинается 20 января. Напомним, что в квалификацию австралийского “мэйджора” также заявлены Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Лопатецкая.

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Источник: btu.org.ua
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