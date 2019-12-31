Новое на сайте

еще
Вторник, 31 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСерену Уильямс признали спортсменкой десятилетия по версии Sky Sports
Теннис

Серену Уильямс признали спортсменкой десятилетия по версии Sky Sports

AdminНет комментариев
Добавлено

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия.

#Уильямс

Источник – Чемпион.

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия. Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010 по 2019 годы выиграла 12 турниров Grand Slam.

Актуально: Месси и Байлз – спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Второе место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон, который 5 из 6 своих чемпионских титулов завоевал именно в нынешнем десятилетии.

Читайте также:  WTA Elite Trophy. Мухова стала второй полуфиналисткой

Третье и четвертое место заняли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно. Замыкает ТОП-5 непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, который уже завершил свою карьеру.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Свитолина: Очень приятно начинать сезон в Брисбене

Элина Свитолина: “В Брисбене сильный состав участниц и нужно показывать свою лучшую игру”

Лопатецкая сыграет на турнире в Гонконге. Соперница уже известна

Нисикори не сыграет на ATP Cup и Открытом чемпионате Австралии

Свитолина и Монфис учились метать топор в Брисбене

Закрыть