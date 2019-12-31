Серену Уильямс признали спортсменкой десятилетия по версии Sky Sports

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия.

#Уильямс

Источник – Чемпион.

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия. Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010 по 2019 годы выиграла 12 турниров Grand Slam.

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Второе место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон, который 5 из 6 своих чемпионских титулов завоевал именно в нынешнем десятилетии.

Третье и четвертое место заняли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно. Замыкает ТОП-5 непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, который уже завершил свою карьеру.