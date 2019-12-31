Серену Уильямс признали спортсменкой десятилетия по версии Sky Sports

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия.
#Уильямс
Источник – Чемпион.
Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия. Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010 по 2019 годы выиграла 12 турниров Grand Slam.
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Второе место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон, который 5 из 6 своих чемпионских титулов завоевал именно в нынешнем десятилетии.