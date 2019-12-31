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Теннис

Симона Халеп с трофеем Уимблдона – самый популярный пост года от WTA

Евгений НикитюкНет комментариев
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Топ-9 публикаций от WTA, которые получили наибольшее количество «лайков» в Instagram в 2019 году.

Фотография Симоны Халеп после победы на Уимблдоне стала самым популярной среди публикаций на странице WTA в Instagram.

Также в топ-9 постов с наибольшим числом «лайков» попали фотографии других чемпионок Больших Шлемов-2019, Наоми Осаки и Бьянки Андрееску, а также «селфи» участниц Итогового турнира WTA.

Всего за сезон на странице были опубликованы почти 2 тысячи постов, которым болельщики поставили более 12,5 миллионов «лайков».
Симона Халеп с трофеем Уимблдона – самый популярный пост года от WTA

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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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