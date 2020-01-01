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Теннис

Гонконг. Лопатецкая уступила в стартовом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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В своём первом матче с мая 2019 года украинская теннисистка проиграла второй ракетке турнира Зарине Дияс из Казахстана: 1:6, 2:6. Это была вторая встреча для Лопатецкой с представительницей Топ-100: в марте прошлого года Дарья обыграла Луксику Кумкхум (№97) на 25-тысячнике в Японии.

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Отметим, что 16-летняя харьковчанка заявлялась на аналогичный 25-тысячник в Гонконге на следующей неделе, однако заранее снялась с турнира. Также напомним, что Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open.

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Источник: btu.org.ua
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