Гонконг. Лопатецкая уступила в стартовом матче

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Дарья Лопатецкая завершила выступление на турнире ITF W25 в Китае
В своём первом матче с мая 2019 года украинская теннисистка проиграла второй ракетке турнира Зарине Дияс из Казахстана: 1:6, 2:6. Это была вторая встреча для Лопатецкой с представительницей Топ-100: в марте прошлого года Дарья обыграла Луксику Кумкхум (№97) на 25-тысячнике в Японии.
Отметим, что 16-летняя харьковчанка заявлялась на аналогичный 25-тысячник в Гонконге на следующей неделе, однако заранее снялась с турнира. Также напомним, что Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open.
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