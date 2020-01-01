Три украинки заявились на турнир WTA в Хуахине

Ястремская является действующей победительницей турнира

#Свитолина, #Ястремская

Источник – Sport Arena.

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Бондаренко попали в заявку на турнир WTA International в Хуахине (Таиланд).

Об этом сообщает Btu.org.ua.

Свитолина и Ястремская откроют новый сезон на турнире в Брисбене, который начнется 6 января. В квалификации турнира сыграет еще одна украинка Катарина Завацкая.

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Напомним, что Свитолина, Ястремская и еще три представительницы Украины заявлены в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.

Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований – Даяна Ястремская. В прошлом году украинка в финале обыграла Айлу Томлянович (6:2, 2:6, 7:6) с Австралии.