Винус Уильямс не сыграет на первой неделе нового сезона

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом
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Американка пропустит турнир WTA Premier в Брисбене
Экс-первая ракетка мира получила травму на одной из тренировок на кортах Brisbane International и приняла решение сняться с турнира. Отметим, что изначально Уильямс получила wild card в основную сетку.