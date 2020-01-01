Винус Уильямс не сыграет на первой неделе нового сезона

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Экс-первая ракетка мира получила травму на одной из тренировок на кортах Brisbane International и приняла решение сняться с турнира. Отметим, что изначально Уильямс получила wild card в основную сетку.

Ранее приглашение на турнире в Брисбене получила Мария Шарапова. Сообщается, что другие обладательницы wild card станут известны в четверг.

На первый турнир сезона, который пройдёт 6-12 января, также заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская. С заявочным списком теннисисток можно ознакомиться здесь.



Источник:

www.bbc.com

Фото: Getty Images.