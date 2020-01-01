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Среда, 1 января, 2020
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Теннис

Винус Уильямс не сыграет на первой неделе нового сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-первая ракетка мира получила травму на одной из тренировок на кортах Brisbane International и приняла решение сняться с турнира. Отметим, что изначально Уильямс получила wild card в основную сетку.

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Ранее приглашение на турнире в Брисбене получила Мария Шарапова. Сообщается, что другие обладательницы wild card станут известны в четверг.

На первый турнир сезона, который пройдёт 6-12 января, также заявлены Элина Свитолина и Даяна Ястремская. С заявочным списком теннисисток можно ознакомиться здесь.

Источник:
www.bbc.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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