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Теннис

Винус Уильямс снялась с турнира в Брисбене

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Пока неизвестно, кто заменит американскую спортсменку

Источник – Чемпион.

Пятикратная победительница Уимблдона Винус Уильямс неожиданно снялась с турнира в Брисбене.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Пока неизвестно, кто заменит американскую спортсменку. Сначала Винус была первой обладательницей wild card на дебютном турнире 2020 года.

Напомним, что украинка Элина Свитолина уже прилетела в австралийский Брисбен. Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская.

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Соревнования WTA в Брисбене стартуют 6 января. В квалификации турнира примет участие и Катарина Завацкая.

Источник: champion.com.ua
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