Винус Уильямс снялась с турнира в Брисбене

Пока неизвестно, кто заменит американскую спортсменку
Источник – Чемпион.
Пятикратная победительница Уимблдона Винус Уильямс неожиданно снялась с турнира в Брисбене.
Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Пока неизвестно, кто заменит американскую спортсменку. Сначала Винус была первой обладательницей wild card на дебютном турнире 2020 года.
Напомним, что украинка Элина Свитолина уже прилетела в австралийский Брисбен. Первая ракетка Украины откроет свой сезон на турнире Brisbane International, куда также заявлена вторая ракетка страны Даяна Ястремская.