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Теннис

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 января. Результаты дня

Евгений НикитюкНет комментариев
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Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 января. Результаты дня
Гонконг, Китай ($25,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан, 2) 1:6, 2:6

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 января. Результаты дня
Те-Анау, Новая Зеландия ($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Джесси Делани (Австралия) 4:6, 0:6*

Пары. Основная сетка. 1 круг

Эрик Ваншельбойм/Джесси Делани (Украина/Австралия) – Корбан Краутер/Риз Фалк (Новая Зеландия) отказ

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Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 января. Результаты дня
Химки, Россия (U14; Super Category; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

Константин Мантач (Украина) – Дмитрий Бурцев (Россия) 6:7(3), 6:7(4)*

Основная сетка. 2 круг

Александр Пономарь (Украина, 2) – Николай Барсуков (Германия, Q) 6:4, 7:5*

Основная сетка. 3 круг

Александр Пономарь (Украина, 2) – Андреа Тимини (Кипр, 15) 6:2, 6:1

Пары. Основная сетка. 2 круг

Александр Пономарь/Атакан Карахан (Украина/Турция, 1) – Даниал Рахматуллаев/Крис Спиру (Казахстан/Греция) 6:2, 6:0
Константин Мантач/Тимофей Дерепаско (Украина/Россия, 5) – Иван Юткин/Максим Власов (Россия, WC) 6:3, 6:2

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*матчи состоялись 30/31 декабря

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Источник: btu.org.ua
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