Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 января. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистовГонконг, Китай ($25,000; Hard – Outdoor)Основная сетка. 1 круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Зарина Дияс (Казахстан, 2) 1:6, 2:6
Те-Анау, Новая Зеландия ($15,000; Hard – Outdoor)Основная сетка. 1 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 6) – Джесси Делани (Австралия) 4:6, 0:6*
Пары. Основная сетка. 1 круг
Эрик Ваншельбойм/Джесси Делани (Украина/Австралия) – Корбан Краутер/Риз Фалк (Новая Зеландия) отказ
Химки, Россия (U14; Super Category; Hard – Indoor)Основная сетка. 1 круг
Константин Мантач (Украина) – Дмитрий Бурцев (Россия) 6:7(3), 6:7(4)*
Основная сетка. 2 круг
Александр Пономарь (Украина, 2) – Николай Барсуков (Германия, Q) 6:4, 7:5*
Основная сетка. 3 круг
Александр Пономарь (Украина, 2) – Андреа Тимини (Кипр, 15) 6:2, 6:1
Пары. Основная сетка. 2 круг
Александр Пономарь/Атакан Карахан (Украина/Турция, 1) – Даниал Рахматуллаев/Крис Спиру (Казахстан/Греция) 6:2, 6:0Константин Мантач/Тимофей Дерепаско (Украина/Россия, 5) – Иван Юткин/Максим Власов (Россия, WC) 6:3, 6:2
*матчи состоялись 30/31 декабря
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