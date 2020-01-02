100$ за каждый эйс на турнире: организаторы ATP Cup объявили о благотворительной акции

Новости

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте

Завацкая, Савчук и другие теннисисты поздравляют с Новым годом

Ястремская и Костюк встретили Новый год в Австралии

На командном чемпионате АТР будут собирать средства для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.



Ранее об инициативе помочь жертвам стихии в своей стране заявил Ник Кириос, к которому присоединились его соотечественники. Глава теннисной федерации Австралии Крейг Тайли также анонсировал ряд мероприятий.

> 10 фактов о турнире ATP Cup

Как объявила пресс-служба АТР Cup, за каждый эйс на турнире, который пройдет на кортах в Брисбене, Сиднее и Перте, организаторы отдадут 100$. За 10 дней соревнований прогнозируемое число эйсов – более 1500, а значит более 15000$ будут направлены в фонда Красного креста в Австралии.

В первый игровой день ATP Cup австралийская команда сыграет против теннисистов из Германии.

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Источник:

atptour.com

Фото: Reuters.