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Теннис

100$ за каждый эйс на турнире: организаторы ATP Cup объявили о благотворительной акции

Евгений НикитюкНет комментариев
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На командном чемпионате АТР будут собирать средства для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.

Ранее об инициативе помочь жертвам стихии в своей стране заявил Ник Кириос, к которому присоединились его соотечественники. Глава теннисной федерации Австралии Крейг Тайли также анонсировал ряд мероприятий.

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> 10 фактов о турнире ATP Cup

Как объявила пресс-служба АТР Cup, за каждый эйс на турнире, который пройдет на кортах в Брисбене, Сиднее и Перте, организаторы отдадут 100$. За 10 дней соревнований прогнозируемое число эйсов – более 1500, а значит более 15000$ будут направлены в фонда Красного креста в Австралии.

В первый игровой день ATP Cup австралийская команда сыграет против теннисистов из Германии.

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Источник:
atptour.com

Фото: Reuters.

Источник: btu.org.ua
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