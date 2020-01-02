ATP Cup. Расписание матчей 3 января: групповой этап

В пятницу в Австралии стартует командный чемпионат АТР.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ

Дневная сессия (10:00 по местному времени)

ГРУППА С: Бельгия – Молдова

С. Дарси – А. Козбинов

Д. Гоффен – Р. Албот

Жилле / Флиген – Албот / Козбинов

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)

ГРУППА С: Великобритания – Болгария

К. Норри – Д. Кузманов

Д. Эванс – Г. Димитров

Маррей / Солсбери – Андреев / Лазаров

ПЕРТ

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА D: США – Норвегия

Т. Фритц (США) – В. Дурасович

Д. Иснер (США) – К. Рууд

Крайчек / Рам – Дурасович / Рууд

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА D: Россия – Италия

К. Хачанов – С. Травалья

Д. Медведев – Ф. Фоньини

Хачанов / Медведев – Болелли / Фоньини

БРИСБЕН

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА F: Греция – Канада

М. Перволакис – Ф. Оже-Альяссим

С. Циципас – Д. Шаповалов

Перволакис / Циципас – Оже-Альяссим / Шаповалов

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА F: Германия – Австралия

Я-Л. Штруфф – Н. Кириос

А. Зверев – А. де Минор

Кравиц / Мис – Гуччионе / Пирс

Фото: ATP Cup.