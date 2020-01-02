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Теннис

ATP Cup. Расписание матчей 3 января: групповой этап

Евгений НикитюкНет комментариев
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В пятницу в Австралии стартует командный чемпионат АТР.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ

Дневная сессия (10:00 по местному времени)
ГРУППА С: Бельгия – Молдова
С. Дарси – А. Козбинов
Д. Гоффен – Р. Албот
Жилле / Флиген – Албот / Козбинов

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
ГРУППА С: Великобритания – Болгария
К. Норри – Д. Кузманов
Д. Эванс – Г. Димитров
Маррей / Солсбери – Андреев / Лазаров

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ПЕРТ

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА D: США – Норвегия
Т. Фритц (США) – В. Дурасович
Д. Иснер (США) – К. Рууд
Крайчек / Рам – Дурасович / Рууд

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА D: Россия – Италия
К. Хачанов – С. Травалья
Д. Медведев – Ф. Фоньини
Хачанов / Медведев – Болелли / Фоньини

БРИСБЕН

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА F: Греция – Канада
М. Перволакис – Ф. Оже-Альяссим
С. Циципас – Д. Шаповалов
Перволакис / Циципас – Оже-Альяссим / Шаповалов

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Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА F: Германия – Австралия
Я-Л. Штруфф – Н. Кириос
А. Зверев – А. де Минор
Кравиц / Мис – Гуччионе / Пирс

Фото: ATP Cup.

Источник: btu.org.ua
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