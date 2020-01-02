ATP Cup. Расписание матчей 3 января: групповой этап

В пятницу в Австралии стартует командный чемпионат АТР.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ
Дневная сессия (10:00 по местному времени)ГРУППА С: Бельгия – МолдоваС. Дарси – А. КозбиновД. Гоффен – Р. АлботЖилле / Флиген – Албот / Козбинов
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)ГРУППА С: Великобритания – БолгарияК. Норри – Д. КузмановД. Эванс – Г. ДимитровМаррей / Солсбери – Андреев / Лазаров
ПЕРТ
Дневная сессия (10:00)ГРУППА D: США – НорвегияТ. Фритц (США) – В. ДурасовичД. Иснер (США) – К. РуудКрайчек / Рам – Дурасович / Рууд
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА D: Россия – ИталияК. Хачанов – С. ТравальяД. Медведев – Ф. ФоньиниХачанов / Медведев – Болелли / Фоньини
БРИСБЕН
Дневная сессия (10:00)ГРУППА F: Греция – КанадаМ. Перволакис – Ф. Оже-АльяссимС. Циципас – Д. ШаповаловПерволакис / Циципас – Оже-Альяссим / Шаповалов
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА F: Германия – АвстралияЯ-Л. Штруфф – Н. КириосА. Зверев – А. де МинорКравиц / Мис – Гуччионе / Пирс
Фото: ATP Cup.
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