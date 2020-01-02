Правила и инновации на командном турнире ATP Cup

Новости

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте

Завацкая, Савчук и другие теннисисты поздравляют с Новым годом

Ястремская и Костюк встретили Новый год в Австралии

10 фактов о чемпионате мужских теннисных сборных в Австралии.



> Расписание матчей – День 1

3 января на кортах в Брисбене, Сиднее и Перте стартует первый розыгрыш ATP Cup. Участниками соревнований стали 24 сборные, которые организаторы разделили на 6 групп. Командный чемпионат Тура возвращается в теннисный календарь впервые с 2012 года, когда был закрыт турнир World Team Cup.

1) Вместо привычных скамеек для сборных будут созданы специальные Командные зоны в углах корта. Таким образом, игроки будут находиться в непосредственной близости от болельщиков, а участники сборной смогут воспользоваться установленной техникой в зоне для команды и узнать нужную статистику.

2) «Стратегические комнаты» позволят получить беспрецедентный доступ к аналитике матчей для капитанов и их команд.

3) LED экраны интегрированы в вышки судей на корте.

4) На стадионе в Сиднее установлена крыша: на арене имени Кена Розуолла пройдут матчи группового этапа, а также решающие поединки (четвертьфиналы, полуфиналы и финал).

5) Судьи смогут воспользоваться видео-повторами при спорных ситуациях (в том числе, определить был ли двойной отскок мяча, задел ли игрок сетку во время розыгрыша и т.д.). Эту технологию уже опробовали в прошлом сезоне на молодежном Итоговом чемпионате в Милане.

6) Призовой фонд составит $15 миллионов, что является рекордной суммой для АТР-тура.

7) Игрок, который выиграет все свои одиночные матчи, сможет заработать 750 очков. Очки за каждую победу будут зависеть от рейтинга соперника и этапа соревнований.

Игрок, который выиграл все свои парные матчи, сможет заработать 250 очков.



8) Капитаны сборных, личные тренеры игроков, а также напарники по сборной, смогут участвовать в коучинге игрока во время смены сторон и перерывах между сетами.

9) Продакшн-группа турнира покажет болельщикам закулисье турнира, как взаимодействуют команды и обеспечит зрителей уникальным контентом.

10) На центральных кортах будут установлены масштабные LED-экраны, на которых зрители смогут еще раз увидеть все зрелищные и важные моменты, повторы и статистику матчей.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

atptour.com

Фото: ATP Tour.