Свитолина: Хочу побеждать на Grand Slam и стать первой ракеткой мира

Элина Свитолина рассказала о своих планах на сезон

#Свитолина, #теннис

Источник – xsport.иа.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина хочет добиться самых высоких вершин в теннисе.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Совсем не фокусируются на деньгах. Знаю, что играем на большие деньги, на большие призовые. Но нужно думать и ставить задачи. Моя цель – собрать как можно больше титулов. Это должно стоять на первом месте.

Актуально: Свитолина и Монфис прибыли в Австралию на турнир в Брисбене

Для всех деньги – большая мотивация. Не будут здесь врать. Я действующий игрок, я хочу выигрывать, хочу побеждать на Grand Slam. Это большая задача для меня. Как и стать первой ракеткой мира. Это мотивирует меня больше, чем деньги. Может, когда закончу карьеру, деньги станут большим приоритетом, чем все эти турниры и кубки. Но на данный момент самое важное – это титулы”, – рассказала Свитолина.

Напомним, Свитолина попала в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.