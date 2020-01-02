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Теннис

Свитолина оценила свои выступления в 2019 году

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Элина Свитолина прокомментировала свою игру

#Свитолина, #теннис

Источник – xsport.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина довольна своими выступлениями в прошлом году.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

“Довольна собой на 100 процентов. Поэтому поставлю себе 7. На некоторых турнирах хотелось сыграть лучше – как на Roland garos. Но травма не дала подготовиться к Парижу так, как хотелось бы. Это очень обидно.

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Grand Slam на Уимблдоне и в Нью-Йорке я сыграла хорошо, но там также не было победы. Сезон выдался хорошим, и плохим – очень много матчей, которые хотелось сыграть лучше. Также рейтинг. 6-е место – лучше, чем 10-е или 15-е, но всегда задачи стоят высоко. Том 7 – оптимальная цифра”, – рассказала Свитолина.

Напомним, Свитолина попала в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.

Источник: champion.com.ua
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