Украинцы на турнирах Tennis Europe 2 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов





Химки, Россия (U14; Super Category; Hard – Indoor)

Основная сетка. 1/4 финала

08:00 | Александр Пономарь (Украина, 2) – Петр Брунцлик (Чехия, 5)

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

14:00 | Александр Пономарь/Атакан Карахан (Украина/Турция, 1) – Константин Мантач/Тимофей Дерепаско (Украина/Россия, 5)

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