ATP Cup. Австралия – Германия 3:0. Группа F. Первый раунд

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

В Брисбене сыграны матчи вечерней сессии в квартете F.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

БРИСБЕН. Раунд 1

ГРУППА F: Германия – Австралия 0:3

Я-Л. Штруфф – Н. Кириос 4-6, 6-7(4)

А. Зверев – А. де Минор 6-4, 6-7(3), 2-6

Кравиц / Мис – Гуччионе / Пирс 3-6, 4-6

Home and host 🇦🇺@alexdeminaur comes from a set down to beat Zverev 4-6 7-6 6-2 to seal a 2-0 win for Australia in Brisbane!#ATPCup pic.twitter.com/C8oFO9WSDQ

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2020