ATP Cup. Италия – Россия. Группа D (обновляется)

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В Перте проходят матчи вечерней сессии в квартете D.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
ПЕРТ. Раунд 1
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА D: Россия – ИталияК. Хачанов – С. ТравальяД. Медведев – Ф. ФоньиниХачанов / Медведев – Болелли / Фоньини
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Фото: ATP Cup.
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