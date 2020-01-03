ATP Cup. Италия – Россия. Группа D (обновляется)

Новости

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

В Перте проходят матчи вечерней сессии в квартете D.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

ПЕРТ. Раунд 1

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА D: Россия – Италия

К. Хачанов – С. Травалья

Д. Медведев – Ф. Фоньини

Хачанов / Медведев – Болелли / Фоньини

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Фото: ATP Cup.