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Теннис

ATP Cup. Италия – Россия. Группа D (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В Перте проходят матчи вечерней сессии в квартете D.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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ПЕРТ. Раунд 1

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА D: Россия – Италия
К. Хачанов – С. Травалья
Д. Медведев – Ф. Фоньини
Хачанов / Медведев – Болелли / Фоньини

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Фото: ATP Cup.

Источник: btu.org.ua
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