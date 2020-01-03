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Пятница, 3 января, 2020
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Теннис

ATP Cup. Великобритания – Болгария. Группа С (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 09:51

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

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В Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете С.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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СИДНЕЙ

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
ГРУППА С: Великобритания – Болгария
К. Норри – Д. Кузманов
Д. Эванс – Г. Димитров
Маррей / Солсбери – Андреев / Лазаров

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Фото: ATP Cup.

Источник: btu.org.ua
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