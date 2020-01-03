ATP Cup. Великобритания – Болгария. Группа С (обновляется)

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Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте
В Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете С.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)ГРУППА С: Великобритания – БолгарияК. Норри – Д. КузмановД. Эванс – Г. ДимитровМаррей / Солсбери – Андреев / Лазаров
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Фото: ATP Cup.
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