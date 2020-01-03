ATP Cup. Великобритания – Болгария. Группа С (обновляется)

Новости

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте

В Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете С.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)

ГРУППА С: Великобритания – Болгария

К. Норри – Д. Кузманов

Д. Эванс – Г. Димитров

Маррей / Солсбери – Андреев / Лазаров



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Фото: ATP Cup.