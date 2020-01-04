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Теннис

ATP Cup. Австрия – Хорватия. Группа E (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На соревнованиях в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете Е.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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СИДНЕЙ. Первый раунд

ГРУППА Е: Австрия – Хорватия
Д. Новак – М. Чилич
Д. Тим – Б. Чорич
Марак / Мельцер – Додиг / Мектич

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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