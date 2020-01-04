ATP Cup. Австрия – Хорватия. Группа E (обновляется)

Новости

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

На соревнованиях в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете Е.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Первый раунд

ГРУППА Е: Австрия – Хорватия

Д. Новак – М. Чилич

Д. Тим – Б. Чорич

Марак / Мельцер – Додиг / Мектич

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Фото: Getty Images.