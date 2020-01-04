ATP Cup. Австрия – Хорватия. Группа E (обновляется)

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На соревнованиях в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете Е.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ. Первый раунд
ГРУППА Е: Австрия – ХорватияД. Новак – М. ЧиличД. Тим – Б. ЧоричМарак / Мельцер – Додиг / Мектич
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Фото: Getty Images.
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