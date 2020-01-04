ATP Cup. Испания – Грузия 1:0. Группа B (обновляется)

Новости

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

Шэньчжэнь. Цуренко и Бондаренко начинают новый сезон на турнире в Китае

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

На турнире в Перте проходит вечерняя сессия в квартете В.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

ПЕРТ. Первый раунд

ГРУППА В: Испания – Грузия 1:0

Р. Баутиста-Агут – А. Метревели 6-0, 6-0

Р. Надаль – Н. Басилашвили

Карреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе



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Фото: AFP.