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Теннис

ATP Cup. Испания – Грузия 1:0. Группа B (обновляется)

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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ПЕРТ. Первый раунд

ГРУППА В: Испания – Грузия 1:0
Р. Баутиста-Агут – А. Метревели 6-0, 6-0
Р. Надаль – Н. Басилашвили
Карреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе

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Фото: AFP.

Источник: btu.org.ua
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