ATP Cup. Испания – Грузия 1:0. Группа B (обновляется)

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На турнире в Перте проходит вечерняя сессия в квартете В.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
ПЕРТ. Первый раунд
ГРУППА В: Испания – Грузия 1:0Р. Баутиста-Агут – А. Метревели 6-0, 6-0Р. Надаль – Н. БасилашвилиКарреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе
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Фото: AFP.
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