ATP Cup. Италия – Россия 0:3. Группа D. Первый раунд

Новости

Брисбен. Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в новом сезоне

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

В Перте сыграны матчи вечерней сессии в квартете D.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

ПЕРТ. Раунд 1

ГРУППА D: Россия – Италия 3:0

К. Хачанов – С. Травалья 7-5, 6-3

Д. Медведев – Ф. Фоньини 1-6, 6-1, 6-3

Хачанов / Медведев – Болелли / Лоренци 6-4, 6-3

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Фото: ATP Cup.