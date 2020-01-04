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Теннис

ATP Cup. Италия – Россия 0:3. Группа D. Первый раунд

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В Перте сыграны матчи вечерней сессии в квартете D.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

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ПЕРТ. Раунд 1

ГРУППА D: Россия – Италия 3:0
К. Хачанов – С. Травалья 7-5, 6-3
Д. Медведев – Ф. Фоньини 1-6, 6-1, 6-3
Хачанов / Медведев – Болелли / Лоренци 6-4, 6-3

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Фото: ATP Cup.

Источник: btu.org.ua
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