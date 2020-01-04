ATP Cup. Италия – Россия 0:3. Группа D. Первый раунд

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В Перте сыграны матчи вечерней сессии в квартете D.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
ПЕРТ. Раунд 1
ГРУППА D: Россия – Италия 3:0К. Хачанов – С. Травалья 7-5, 6-3Д. Медведев – Ф. Фоньини 1-6, 6-1, 6-3Хачанов / Медведев – Болелли / Лоренци 6-4, 6-3
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Фото: ATP Cup.
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