ATP Cup. Расписание матчей 4 января: групповой этап

Новости

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

В субботу на кортах в Австралии пройдет второй игровой день командного чемпионата.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Первый раунд

Дневная сессия (10:00 по местному времени)

ГРУППА E: Аргентина – Польша

Г. Пелья – К. Майхржак

Д. Шварцман – Х. Гуркач

Гонсалес / Молтени – Гуркач / Кубот

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)

ГРУППА Е: Австрия – Хорватия

Д. Новак – М. Чилич

Д. Тим – Б. Чорич

Марак / Мельцер – Додиг / Мектич

ПЕРТ. Первый раунд

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА В: Япония – Уругвай

Г. Соеда – М. Куэвас

Ё. Нисиока – П. Куэвас

Мацуи/Маклахлан – Куэвас / Куэвас

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА В: Испания – Грузия

Р. Баутиста-Агут – А. Метревели

Р. Надаль – Н. Басилашвили

Карреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе

БРИСБЕН. Первый раунд

Дневная сессия (10:00)

ГРУППА А: Франция – Чили

Б. Пэр – Н. Джарри

Г. Монфис – К. Гарин

Маю / Роже-Васслен – Гарин / Джарри

Вечерняя сессия (17:30)

ГРУППА А: Сербия – ЮАР

Д. Лайович – Л. Харрис

Н. Джокович – К. Андерсон

Джокович / Троицки – Клаасен / Рулофсе

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