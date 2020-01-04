ATP Cup. Расписание матчей 4 января: групповой этап

Сегодня, 01:33
Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира
Вчера, 11:44
Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”
Вчера, 09:51
Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации
Вчера, 09:18
Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене
В субботу на кортах в Австралии пройдет второй игровой день командного чемпионата.ATP CupБрисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000Сетка турнира: тут
СИДНЕЙ. Первый раунд
Дневная сессия (10:00 по местному времени)ГРУППА E: Аргентина – ПольшаГ. Пелья – К. МайхржакД. Шварцман – Х. ГуркачГонсалес / Молтени – Гуркач / Кубот
Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)ГРУППА Е: Австрия – ХорватияД. Новак – М. ЧиличД. Тим – Б. ЧоричМарак / Мельцер – Додиг / Мектич
ПЕРТ. Первый раунд
Дневная сессия (10:00)ГРУППА В: Япония – УругвайГ. Соеда – М. КуэвасЁ. Нисиока – П. КуэвасМацуи/Маклахлан – Куэвас / Куэвас
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА В: Испания – ГрузияР. Баутиста-Агут – А. МетревелиР. Надаль – Н. БасилашвилиКарреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе
БРИСБЕН. Первый раунд
Дневная сессия (10:00)ГРУППА А: Франция – ЧилиБ. Пэр – Н. ДжарриГ. Монфис – К. ГаринМаю / Роже-Васслен – Гарин / Джарри
Вечерняя сессия (17:30)ГРУППА А: Сербия – ЮАРД. Лайович – Л. ХаррисН. Джокович – К. АндерсонДжокович / Троицки – Клаасен / Рулофсе
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