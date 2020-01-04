Новое на сайте

еще
Суббота, 4 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисATP Cup. Расписание матчей 4 января: групповой этап
Теннис

ATP Cup. Расписание матчей 4 января: групповой этап

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 01:33

Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

Вчера, 11:44

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

Вчера, 09:51

Брисбен. Завацкая и Костюк стартуют в квалификации

Вчера, 09:18

Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

В субботу на кортах в Австралии пройдет второй игровой день командного чемпионата.

ATP Cup
Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000
Сетка турнира: тут

Читайте также:  Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов мира

СИДНЕЙ. Первый раунд

Дневная сессия (10:00 по местному времени)
ГРУППА E: Аргентина – Польша
Г. Пелья – К. Майхржак
Д. Шварцман – Х. Гуркач
Гонсалес / Молтени – Гуркач / Кубот

Вечерняя сессия (17:30 по местному времени)
ГРУППА Е: Австрия – Хорватия
Д. Новак – М. Чилич
Д. Тим – Б. Чорич
Марак / Мельцер – Додиг / Мектич

ПЕРТ. Первый раунд

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА В: Япония – Уругвай
Г. Соеда – М. Куэвас
Ё. Нисиока – П. Куэвас
Мацуи/Маклахлан – Куэвас / Куэвас

Читайте также:  Бронкс. Надежда Киченок потерпела поражение в финале квалификации

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА В: Испания – Грузия
Р. Баутиста-Агут – А. Метревели
Р. Надаль – Н. Басилашвили
Карреньо-Буста / Надаль – Бакши / Цивадзе

БРИСБЕН. Первый раунд

Дневная сессия (10:00)
ГРУППА А: Франция – Чили
Б. Пэр – Н. Джарри
Г. Монфис – К. Гарин
Маю / Роже-Васслен – Гарин / Джарри

Вечерняя сессия (17:30)
ГРУППА А: Сербия – ЮАР
Д. Лайович – Л. Харрис
Н. Джокович – К. Андерсон
Джокович / Троицки – Клаасен / Рулофсе

Читайте также:  Кицбюэль. Тим выиграл третий титул в сезоне

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
ATP Cup. Австралия – Германия 3:0. Группа F. Первый раунд

78-я ракетка мира не сыграет на Australian Open

ATP Cup. Великобритания – Болгария 1:2. Группа С. Первый раунд

ATP Cup. Великобритания – Болгария 1:1. Группа С (обновляется)

Цуренко: Мне мешали играть психологические проблемы, связанные с личной жизнью

Закрыть