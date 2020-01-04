Брисбен. Марта Костюк против Анны Каролины Шмидловой во втором круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу за место в основной сетке турнира в Брисбене и во втором раунде завтра сыграет против словачки Анны Каролины Шмидловой. Поединок пройдет третьим запуском на корте №14. Начало игрового дня в 03:00 по киевскому времени

Марта Костюк (Украина) – 153-я ракетка мира



Дата рождения: 28/06/2002 (17 лет)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: –

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 116 (07/01/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 77/37

Призовые за карьеру: $318,154

Марта Костюк на портале БТУ

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 134-я ракетка мира



Дата рождения: 13/09/1994 (25 лет)

Место рождения: Кошице, Словакия

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2018 – Bogotá; 2015 – Katowice, Bucharest)

Высший рейтинг WTA: 26 (12/10/2015)

Побед/Поражений за карьеру: 281/196

Призовые за карьеру: $2,299,353

Анна Каролина Шмидлова на портале БТУ

H2H: 2-1

2018 | Бол (WTA 125k) | Грунт | 1-й круг | Шмидлова 7-5 6-2

2018 | Чжухай (ITF) | Хард | Полуфинал | Костюк 6-2 6-4

2017 | Дунакеси (ITF) | Грунт | 2-й круг | Костюк 7-5 7-6

Путь на турнире

Марта Костюк

QR1 – Бернарда Пера (США, 66) 7-6 6-4

Анна Каролина Шмидлова

QR1 – Виктория Томова (Болгария, 148) 0-6 6-4 6-4

История на турнире: Марта Костюк – 2/1. Марта второй раз играет в Брисбене. В 2018 году она проиграла во втором круге квалификации | Анна Каролина Шмидлова – 1/1. Словачка во второй раз приехала в Брисбен. В 2016 году она проиграла в первом круге основной сетки;

Выступления на харде: Марта Костюк – 28/12 (1/0 в этом году) | Анна Каролина Шмидлова – 293/198 (1/0 в этом году);

Выступления в сезоне 2020: обе теннисистки открывают сезон на турнире в Брисбене

Последний турнир: Марта Костюк последний матч в прошлом году провела на турнире ITF 80k в Пуатье, где проиграла в первом раунде | Анна Каролина Шмидлова не выступала на турнирах с начала июля прошлого года, после поражения в первом круге Уимблдона;

Последние пять матчей: Марта Костюк В, В П, П, В | Анна Каролина Шмидлова В, В, П, П, В

Национальный фактор: Марта Костюк – 3/2. Три из пяти матчей против словачек, Костюк провела именно против Шмидловой. Последний матч против словацкой теннисистки Костюк провела в финале 60-тысячника ITF в Торуне, где проиграла Ребекке Шрамковой | Анна Каролина Шмидлова – 14/10. Шмидлова выиграла лишь один из последних пяти матчей против украинок. Последний такой поединок она провела в 2018 году, когда проиграла Катерине Козловой в четвертьфинале Tashkent Open;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают явной фавориткой этого противостояния украинскую теннисистку, оценивая ее шансы на победу коэффициентом 1,34. Успех ее словацкой соперницы оценивается коэффициентом 3,24.

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