Исполнительный директор Tennis Australia рассказал о перспективе создания объединенного командного чемпионата

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Окленд. Козлова сыграет против третьей сеяной на старте турнира

Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

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Даяна Ястремская на тренировке в Брисбене

Сегодня в Австралии стартовал первый розыгрыш ATP Cup.



Кубок ATP заменил в теннисном календаре соревнования Тура в Брисбене, Сиднее и Перте. Впервые с 2012 года в календаре ATP появился командный чемпионат. Ранее в Туре существовал турнир для сборных – World Cup Tennis.

“На самом деле необходимо 3-5 лет, что турнир обрел настоящую силу, – отметил CEO австралийской теннисной федерации Крейг Тайли. – Нельзя просто взять и начать турнир и он сразу же станет успешным и грандиозным. Но я думаю, что у ATP Cup получится это сделать довольно быстро. Это будет лучший из лучших турниров.

> Сергей Стаховский: “Создавая ATP Cup, мы хотели найти альтернативу Кубку Дэвиса”

На мой взгляд, в теннисном Туре может быть более одного командного турнира в году. Но нужно сосредоточиться на том, чтобы действовать в интересах игроков и болельщиков. Наш спорт сделал был себе большее одолжение, если бы посмотрел на календарь и удостоверился, что тот календарь, который есть, является лучшим вариантом для игроков и фанов тенниса. Я не думаю, что мы в этом преуспели, думаю, что можно обратить на это внимание. Мы любим Кубок Лейвера и любим ATP Cup. Организаторы Финала Кубка Дэвиса многое смогут почерпнуть из своего опыта проведения первого розыгрыша турнира. Это был отличный финал. Они проделали хорошую работу. Но это был дебютный сезон для турнира, так что, они многому научатся.

Будет ли женская версия ATP Cup? Есть такая перспектива, что нашей конечной целью будет и женский розыгрыш в добавок к ATP Cup, что позволит получить грандиозный объединенный турнир, который будет открывать сезон. Не так много видов спорта, в которых могут вместе выступать и мужчины, и женщины, зарабатывая при этом на международной арене одинаковое количество призовых. 7 из 10 самых высокооплачиваемых спортсменок в мире – это теннисистки”.

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Источник:

theaustralian.com.au

Фото: DPA.