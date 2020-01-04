Костюк одержала победу на старте квалификации в Брисбене

Украинка обыграла седьмую сеяную
#Brisbane International, #Костюк
Источник – Чемпион.
Украинка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Брисбене, Австралии.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах обыграла американку Бернарду Перу.
Теннисистки провели на корте 1,5 часа. На счету Костюк 3 реализованных брейкпоінта с 5, а у американки – 2 из 6.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча Анна Каролина Шмідлова (WTA 134) – Виктория Томова (WTA 148).
Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия, призовой фонд $1,500,000
Квалификация. Первый круг, 4 января
Марта Костюк (Украина, 153) – Бернарда Пера (США, 66) 7-6 (6), 6-4
В основной сетке Brisbane International заявленные Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
Напомним, Свитолина попала в ТОП-10 самых титулованных теннисисток десятилетия.
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